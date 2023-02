Movimentação de pessoas para o cadastro da Riocard, na Central. - Érica Martin/ Agência O Dia

Publicado 06/02/2023 16:39

Rio - A Riocard Mais disponibilizará, a partir desta segunda-feira (6), mais posições de atendimento, em busca de oferecer maior conforto a quem precisa se cadastrar no Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e, assim, garantir o direito à tarifa social da SuperVia. A tarifa, que passará a custar R$ 7,40, será de R$ 5 para os passageiros com Riocard Mais e inscritos no BUI.

Além disso, ao longo da segunda-feira serão instaladas cerca de 200 cadeiras na Central do Brasil, local de atendimento que concentra a maior procura até agora. "Além do conforto, com isso organizaremos melhor a nossa triagem, o que agilizará o atendimento. Temos identificado que muitas pessoas enfrentam as filas apenas para pedir informações, por exemplo. Vamos intensificar o pré-atendimento e, assim, diminuir o tempo de espera", explica Melissa Sartori, gerente de marketing da Riocard Mais.



Outros pontos de atendimento ganham reforço na operação, como a loja de Campo Grande, que teve a sua área aumentada em mais 4 posições de atendimento. Em Nova Iguaçu, o serviço será reforçado em 8 posições e uma nova loja. Até o momento, cerca de 102 mil bilhetes únicos intermunicipais foram habilitados.



Pontos de Atendimento



Lojas Central do Brasil (5 lojas): de 6h às 20h



Lojas Nova Iguaçu: de 7h às 18h



Lojas Carioca, Duque de Caxias e Campo Grande: de 7h às 17h



Postos nas estações São Cristóvão, Maracanã e Deodoro: de 6h às 20h



Demais Lojas Riocard: de 8h às 17h



Quem tem direito ao desconto da tarifa social?



Para ter direito ao desconto da tarifa social, é preciso atender aos seguintes requisitos: ter entre 5 e 64 anos; ganho mensal até R$ 7.507,49; e possuir um cartão Riocard Mais habilitado no Bilhete Único Intermunicipal (BUI) e vinculado ao próprio CPF. Quem trabalha sem carteira assinada ou não possui renda também tem direito ao benefício.



O passageiro que já tem o cartão com o Bilhete Único ativado não precisará fazer nenhuma alteração. Para aqueles que usam Vale-Transporte associado à empresa, basta acionar o RH em seu local de trabalho.



Como cadastrar o benefício do Bilhete Único Intermunicipal (BUI)?



>> Para quem tem o cartão Vale-Transporte e não tem o BUI:



Os clientes devem procurar a empresa onde trabalham e solicitar o benefício.



>> Para quem não tem cartão Riocard Mais:



O caminho mais indicado é procurar uma das lojas Riocard Mais ou os postos de atendimento especial em estações da SuperVia. São 15 lojas da Riocard Mais na região Metropolitana, e cinco delas (Central do Brasil, Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Campo Grande e Méier) já contam com equipe reforçada. Os endereços das unidades podem ser consultado em https://ondeestamos.riocardmais.com.br/



>> Para o cliente que tem o cartão Expresso e não está cadastrado no sistema Riocard Mais e nem no BUI:



Entre no site da Riocard Mais. Em seguida, acesse a seção “Para você” e clique no menu “Cadastrar-se”.

Preencha o formulário com as informações exigidas (este é o seu cadastro no sistema Riocard Mais).

Associe o seu cartão Riocard Mais ao seu CPF.



Acesse o site www.riobilheteunico.com.br/declaracao e realize a declaração de renda para ter direito ao BUI.

Retorne ao site e entre com o seu login e senha na seção “Para você”. Depois, siga estas etapas: no menu, usuário> consulta e alteração> clique no seu nome> alterar> habilitar bilhete único> gravar.



Em caso de dúvida, consulte o vídeo a seguir com o passo a passo de como habilitar o Bilhete Único Intermunicipal: https://youtu.be/JXiioAC98Pc