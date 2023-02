Pessoas nos camarotes do Sambódromo passarão por vistoria - Estefan Radovicz / Agência O Dia

Publicado 10/02/2023 16:04

Rio - Pela primeira vez na história do Carnaval na Marquês de Sapucaí, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro ficará responsável por fazer a contagem oficial do número de convidados dos camarotes em todos os dias de desfiles, tanto da Série Ouro, como do Grupo Especial.

A escolha dos camarotes será feita por uma série de critérios, como amostragem e grau de relevância. O trabalho da corporação já começa neste final de semana em eventos que acontecerão na Sapucaí. A iniciativa seria para garantir a segurança dos foliões presentes.



"Serão oficiais espalhados pelo espaço do maior espetáculo da Terra, fazendo uso de contadores digitais para levantamento do quantitativo de pessoas em cada camarote. A ação será em tempo real e busca verificar se a quantidade de foliões está de acordo com a lotação máxima expedida para os locais", anunciou o secretário de Estado de Defesa Civil e Comandante Geral do Corpo de Bombeiros, coronel Leandro Monteiro.



De acordo com a corporação, diversos camarotes já pediram licença para a festa, mas nenhuma ainda foi confirmada.