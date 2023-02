Terreirão do Samba apresentou irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico - Divulgação / Prefeitura do Rio

Rio - O Corpo de Bombeiros liberou o Terreirão do Samba, no Centro do Rio, após uma vistoria realizada nesta sexta-feira (10). De acordo com a corporação, a Diretoria Geral de Diversões Públicas (DGDP) constatou que o espaço tomou as medidas necessárias para o cumprimento dos itens de segurança contra incêndio e pânico. Com isso, já pode voltar a receber eventos.

Durante a fiscalização, os bombeiros verificaram requisitos como a iluminação de emergência, sinalização de segurança, identificação de rotas de fuga e saídas de emergência, presença de extintores e sistemas de combate primário a incêndios.

"A nossa missão é cuidar das pessoas. O Corpo de Bombeiros do Rio segue vigilante e a postos para garantir a segurança dos foliões no período dos festejos de Carnaval", afirmou o secretário de Estado de Defesa Civil e comandante-geral do CBMERJ, coronel Leandro Monteiro.

Interdição

O Terreirão do Samba estava interditado desde o dia 18 janeiro, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado por descumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que estava em vigor até dia 31 de dezembro. Segundo a corporação, foram constatadas irregularidades relacionadas à segurança contra incêndio e pânico.

Em nota, a Riotur afirmou que alguns itens do termo foram prejudicados por depredações e desgastes naturais causados durante o período no qual o espaço ficou fechado.