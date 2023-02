Briga teve até cadeiras sendo arremessadas - Reprodução

Briga teve até cadeiras sendo arremessadasReprodução

Publicado 10/02/2023 17:19 | Atualizado 10/02/2023 17:33

Rio - Uma briga generalizada entre um grupo de adolescentes causou alvoroço na manhã desta sexta-feira (10) na praça de alimentação do Bangu Shopping, na Zona Oeste do Rio.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram diversos jovens trocando socos, e arremessando cadeiras. Nas imagens, ninguém aparece para afastar os envolvidos.

Questionada sobre o assunto, a assessoria do Bangu Shopping informou que imediatamente os seguranças do estabelecimento, apoiados por dois agentes do Bangu Presente, agiram e controlaram a situação. A briga teria durado menos de cinco minutos. Não há informações sobre o que provocou a confusão.

Ainda segundo a assessoria, não houve feridos e ninguém foi conduzido à delegacia.