Baía de Todos-os-Santos será homenageada pela Unidos da TijucaDivulgação/ Mauro Samagaio

Publicado 10/02/2023 17:15

Rio - A Unidos da Tijuca promete dar um banho de axé na Sapucaí no domingo de Carnaval (19). Com o enredo "É onda que vai... É onda que vem... Serei a Baía de Todos os Santos a se mirar no samba da minha terra", de Jack Vasconcelos, a escola do Borel vai homenagear o Recôncavo Baiano a partir da Baía de Todos-os-Santos, seu entorno e encantos. A Amarelo Ouro e Azul Pavão será a quarta a desfilar, entre 1h e 1h30 da madrugada.



O carnavalesco da Tijuca explica que o enredo vai narrar fatos históricos e o que acontece no entorno da maior baía tropical do mundo. Margeada por 16 municípios, incluindo Salvador, a baía possui 56 ilhas e uma área superior a mil km².