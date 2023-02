Alexandre da Conceição Medeiros, o 'Cocota' - Divulgação / Disque Denúncia RJ

Publicado 10/02/2023 17:53 | Atualizado 10/02/2023 19:38

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na tarde desta sexta-feira (10), Alexandre da Conceição Medeiros, o 'Cocota', de 42 anos, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele era foragido da Justiça de Minas Gerais há três anos.

Com base em informações do Disque Denúncia, os agentes localizaram o criminoso em uma moto. Na abordagem, os PMs constaram que Alexandre havia fugido do sistema prisional em 2020.

Contra ele, constava um mandado de prisão por homicídio, expedido pela Vara de Execuções Penais de Juiz de Fora com pedido de recaptura.

O preso foi levado para a sede da 30ª DP (Marechal Hermes), onde foram tomadas as medidas cabíveis sobre o caso. Ele será encaminhado à prisão, onde ficará à disposição da Justiça de Minas Gerais.

Denuncie a localização de foragidos da Justiça, de forma anônima, ao Disque Denúncia:

Central de atendimento: (021) - 2253 1177

0300-253-1177

WhatsApp: (021) - 99973 1177

Aplicativo: Disque Denúncia RJ

O anonimato é garantido.