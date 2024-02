Maria Bethânia voltou a desfilar pela Mangueira, homenageando Alcione - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 01:50 | Atualizado 13/02/2024 02:21

Rio - A cantora Maria Bethânia, que desfila pela Estação Primeira de Mangueira, foi vista empunhando uma folha verde de peregum ou pau d'água. Questionada sobre qual seria a planta, sorriu e respondeu apenas: "A folha verde da Mangueira". A planta é comumente associada à limpeza, saúde e prosperidade. Nas religiões de matriz africana, traz proteção e harmonia.



Bethânia sai em posição de destaque no pede passagem "Recordações de um velho cajueiro", sentada em um trono dourado.



A cantora foi homenageada no enredo da Mangueira no Carnaval de 2016 e retornou para homenagear Alcione. Maria Bethânia foi ovacionada e acenou para o público que assistia a concentração da arquibancada popular da Avenida Presidente Vargas.

A Estação Primeira de Mangueira ouve o clamor de sua comunidade e homenageia a cantora Alcione, a Marrom, que completa 50 anos de carreira. A vida e obra da mangueirense e uma das maiores vozes da música brasileira são cantadas e contadas no enredo "A Negra Voz do Amanhã".