Marinete Silva, mãe de Marielle Franco, representa uma familiar que perdeu seu filho para a violência armada - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 22:41 | Atualizado 12/02/2024 22:48

Rio - Marinete Silva, mãe da vereadora Marielle Franco, desfilará no último carro da Portela, segunda escola a percorrer a Marquês de Sapucaí na noite desta segunda-feira (12) pelo segundo dia de desfile do Grupo Especial. A alegoria traz mães que perderam seus filhos para violência — a parlamentar foi assassinada em março de 2018.

O veículo celebra o reencontro de Luiz Gama com a mãe Luiza Mahin e traz 16 familiares de vítimas de violência armada. "A ideia é que ele possa reproduzir o reencontro simbólico dessas mulheres com a memória de seus filhos", explica a responsável pelo carro, Thais Gomes, pesquisadora em Memória Social e Segurança Pública e professora da Universidade Federal Fluminense (UFF).

Na alegoria, ainda há a presença de Conceição Evaristo e Lázaro Ramos, representando Kehindé e Luiz Gama, protagonistas do enredo. A Velha Guarda também desfilou no mesmo carro, cuja águia ao fundo tem penas formadas pelas cartas de Luiz Gama para a mãe.

Com o enredo "Um defeito de cor", a escola pretende contar a história da luta negra no Brasil, derramando afeto, revelando conquistas do povo negro brasileiro e abordando história, ancestralidade e racismo, entre outros temas.