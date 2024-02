Elizabeth Tinoco é coreógrafa da comissão de frente da Grande Rio - Reprodução de vídeo / TV Globo

Publicado 12/02/2024 22:08

Rio - Um verdadeiro show de luzes durante o desfile da Grande Rio encantou o público presente e os internautas no primeiro dia de desfiles do grupo especial, na madrugada desta segunda-feira. Cerca de 55 mil pulseiras de LED foram distribuídas em diversos locais da Marquês de Sapucaí e abrilhantaram a passagem da comissão de frente da escola , que apresentou "Nosso destino é ser onça", sobre mitos indígenas e a simbologia da onça no cenário cultural brasileiro, na Passarela do samba.

Em entrevista ao DIA, a coreógrafa da comissão de frente Elizabeth Tinoco falou sobre a ideia inovadora no Carnaval carioca. "A ideia era termos na comissão de frente o Velho Onça, senhor da criação, que nasce do bater das asas dos morcegos. Como diz o samba 'é brilho Celeste, devora e se veste de constelação', trouxemos uma onça Celeste e queríamos nossa constelação quando surgiu a ideia das pulseiras".

Para ficar tudo perfeito, o trabalho foi grande. "Foi muito trabalhoso ajustar a tecnologia, sinal e fazer tudo acontecer na estrutura que tínhamos da Sapucaí, fora a logística de conseguirmos distribuir 55 mil pulseiras em várias entradas, setores, frisas, arquibancadas e camarotes. O resultado foi o que puderam conferir na Avenida", disse.

Elizabeth ainda explica que antes do grande dia testes foram feitos com as pulseiras e sem sucesso. "Tiveram poucos ensaios e só conseguimos testar na sexta e no sábado da Série Ouro, o que não deu certo! Ficamos fazendo ajustes até as 16h da tarde de domingo para termos o sincronismo e alcance de sinal que precisávamos...Então no 1º jurado quando despertamos nossa onça Celeste demos o comando para o céu estelar e tudo acendeu, viemos as lágrimas ", confessou.

A coreógrafa também comenta a emoção de ver o efeito visual bombar nas redes sociais. "Sem dúvida, uma emoção e alegria indescritível, depois de um processo muito trabalhoso!". Questionada sobre o custo para o uso da tecnologia, ela não entrega muitos detalhes. "O custo foi justo, pesquisamos entre 3 empresas e escolhemos a de melhor custo benefício".