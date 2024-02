Zé Paulo Sierra pintou o cabelo com temas ligados ao enredo da Mocidade - Beatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 12/02/2024 22:13

Rio - O intérprete da Mocidade, Zé Paulo Sierra, desfilou, na noite desta segunda-feira (12), com o cabelo estilizado com homenagem ao enredo da escola e com uma saudação a Exu. A agremiação de Padre Miguel é a primeira a abrir o segundo dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo da Marquês de Sapucaí.



"O cabelo são os três títulos da Mocidade e o enredo deste ano. Coloquei a palavra Laroyê porque aqui é a maior encruzilhada do país. Caju é uma comida de Exú. Salve meu Zé Pelintra, Maria Padilha e todo Povo de Rua", disse o intérprete.



O artista comemorou o sucesso do samba do ano da Mocidade. No 'esquenta' para a entrada da escola, Zé Paulo aproveitou para saudar seus orixás.

"Acho que é muito importante pro gênero samba-enredo resgatar a cultura do samba ser protagonista. É um momento muito bom para a Mocidade. A última catarse coletiva na Sapucaí foi em 1993. Estou muito esperançoso que isso aconteça", completou.

Em busca do sétimo título de sua história, a Mocidade abre a noite com o enredo "Pede Caju Que Dou… Pé de Caju Que Dá”, destacando a fruta com muito bom-humor e sensualidade. A escola da Zona Oeste tem como trunfo maior o samba, composto por Paulinho Mocidade, Marcelo Adnet e outros parceiros, que viralizou nas plataformas digitais.