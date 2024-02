Publicado 12/02/2024 21:35 | Atualizado 12/02/2024 21:39

Rio - O vice-presidente da Mocidade Independente de Padre Miguel, Luiz Cláudio Ribeiro, exaltou o enredo escolhido pela escola em 2024. Segundo ele, o público abraçou a música "Pede caju que dou... pé de caju que dá", sobre a fruta do cajueiro, revelando histórias, lendas e curiosidades com o povo brasileiro.



"No primeiro momento falaram que a Mocidade iria mudar a tendência do Carnaval. Hoje, o mundo do samba nos abraçou. Temos o samba mais ouvido do Carnaval, um enredo leve. Estamos prontos para entrar na Avenida", garantiu o vice.



Luiz Claudio revelou ao DIA uma novidade trazida pela escola em 2024. Levando em consideração todo o trabalho de conscientização aos animais e a pessoas neurotípicas, a Mocidade aderiu a fogos de artifício de baixo ruído para a abrir a segunda noite de desfiles do Grupo Especial.

