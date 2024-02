Fernanda Keulla curte desfiles das escolas de samba na Sapucaí - André Moreira / Agnews

Fernanda Keulla curte desfiles das escolas de samba na SapucaíAndré Moreira / Agnews

Publicado 12/02/2024 22:07

Rio - Fernanda Keulla apostou em um vestido curto verde com brilhos e plumas para curtir o último dia de desfile em um camarote da Sapucaí nesta segunda-feira (12). Para o DIA, a influenciadora explicou a inspiração por trás da roupa.

fotogaleria

"Meu look foi inspirado na cabeça do meu stylist (risos). Eu não minto, gente. É muito legal a gente falar que a gente buscou várias referências, mas eu estava trabalhando muito e eu deixei a cargo dele. Ele sabe muito bem das coisas que eu gosto, sabe que eu gosto de plumas, sabe que eu sou uma mulher de grandes cabelos, sabe que eu sou uma mulher de cintura fina, apertar o corpet e faz um mix, porque no carnaval pode tudo", contou.Fernanda ainda revelou para quem vai sua torcida noite de hoje. "Torcendo para o Salgueiro, porque meu pai gosta muito", disse.Sobre os novos projetos, a influenciadora relatou que vem novidade por aí! "Eu lanço minha linha de óculos (…) e também minha série no Globoplay, no Canal Modo Viagem, 'Hey Ho'".