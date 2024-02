Sabrina Sato - Thalita Queiroz / Agência O DIA

Publicado 13/02/2024 00:48

Rio - A apresentadora Sabrina Sato confessou que a experiência de tantos anos na Sapucaí não fala mais alto ao adentrar à avenida. "Que frio na barriga! A pulsação que eu sinto nesse lugar não tem explicação, é tanta energia. Vamos com tudo!", disse ela vestindo uma fantasia com muitas pedras na cor rosa. Ela não soube estimar quantas pedras estaria compondo o figurino exuberante.

Assim que passou pela comunidade da escola, na concentração, na madrugada dessa terça-feira (13), a apresentadora recebeu elogios e gritos de força. "Arrasa, Sabrina!", diziam alguns. Em resposta, a rainha de bateria agradeceu: "Vamos arrasar! Obrigada pelo apoio".Ela também recebeu o carinho do presidente da Vila Isabel, Luiz Guimarães, filho do bicheiro Capitão Guimarães. O presidente fez questão de abraçá-la antes do início do desfile. Ainda segundo Sabrina, o carinho que ela recebe da escola é o combustível para se manter firme na maratona que é o Carnaval para ela. Além da Vila Isabel, Sabrina também desfila pela Gaviões da Fiel, onde é rainha.