Mart'nália comemorou aniversário do pai, Martinho da Vila, na Marquês de Sapucaí com a Vila IsabelBeatriz Perez / Agência O Dia

Publicado 13/02/2024 00:53 | Atualizado 13/02/2024 01:35

Rio - A sambista e ritmista da Swingueira de Noel, Mart'nália, destacou a felicidade em desfilar pela Unidos de Vila Isabel, na madrugada desta terça-feira (13), e festejar o aniversário de seu pai, Martinho da Vila, que completou 86 anos nesta segunda-feira (12).



"Eu saio na Vila na bateria, o lugar que eu mais gosto de ficar. Estou muito feliz aqui hoje com a nossa Vila Isabel festejando o aniversário do meu pai, com um samba dele", comemorou Mart'nália, que desfila tocando xequerê, instrumento de percussão criado na África.

No "esquenta", o intérprete Tinga cantou parabéns para Martinho da Vila e contagiou a arquibancada. O sambista é destaque no último carro da escola, a alegoria chamada "O Sagrado Batismo".

A Vila Isabel aposta suas fichas na reedição de um enredo que foi apresentado originalmente em 1993, "Gbalá: Viagem ao Templo da Criação". Através de uma narrativa fictícia baseada na cultura iorubá, a escola pretende deixar uma mensagem de esperança, apresentando as crianças como guardiãs de um futuro melhor.

Contando a história de um planeta adoecido devido aos estragos causados pelo homem, Oxalá, criador do mundo sob a ótica de religiões de matriz africana, leva crianças para o reino da criação e mostra a elas tudo foi concebido. Ensinando valores como respeito, amor e justiça, as crianças voltarão ao mundo preparadas para espalhar essa mensagem e reestabelecer a saúde do planeta.