Na foto, Fabíola distribui calcinhas para mulheres no setor 1 - Reprodução/Redes Sociais

Publicado 13/02/2024 01:05 | Atualizado 13/02/2024 01:18

Rio - A rainha de bateria da Mocidade Independente de Padre Miguel, Fabíola Andrade, distribuiu, na madrugada desta terça-feira (13), calcinhas para mulheres das arquibancadas da Sapucaí, no setor 1. Nas redes sociais, a agremiação se mostrou orgulhosa da atitude de Fabíola. "Nossa rainha é do povo", escreveu o perfil.

Estreante, a rainha contou que não conseguiu dormiu direito antes do desfile por conta da ansiedade. "É um momento muito especial para mim. Eu sempre quis ser rainha de bateria. Estou muito feliz".

Fabíola representou Cunhã-Poranga Jacira, a mais famosa do litoral piauense, que motivou o duelo entre os guerreiros Mulungue Muçambê.

Embalada na busca de voltar para briga na parte de cima do Grupo Especial, a Mocidade Independente de Padre Miguel levou para a Marquês de Sapucaí o enredo "Pede Caju que Dou… Pé de Caju que Dá!", do carnavalesco Marcus Ferreira. Repleta de brasilidade, a Verde e Branca prometeu tratar a história do país e as diversas simbologias da fruta nativa com bastante informação e historicismo.