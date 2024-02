Menina caiu do terceiro andar do prédio que fica na Avenida Lúcio Costa, na Barra - Reprodução

Publicado 13/02/2024 12:37

Rio - A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (13), uma perícia complementar no prédio ondena última sexta-feira (9). Peritos do Instituto de Criminalística Carlos Éboli (ICCE) usaram um scanner 3D no apartamento que fica na Avenida Lúcio Costa, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.A menina caiu por volta das 13h50 e um helicóptero do Corpo de Bombeiros bloqueou a via temporariamente para o resgate. A criança foi encontrada com ferimentos gravíssimos e levada para o Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon, na Zona Sul do Rio. Ano fim da noite de sexta (9).A criança era filha de uma diarista que atuava na residência eno momento da queda. Ao, o delegado Neilson Nogueira, da 16ª DP (Barra da Tijuca), onde o caso foi registrado, deu mais detalhes sobre o ocorrido. Segundo ele, a criança caiu durante o curto período de tempo em que ficou sozinha no local. "A criança era filha de uma diarista que realizava faxina no apartamento. A mãe teria descido para buscar uma quentinha na portaria, deixando a criança sozinha", explicou.