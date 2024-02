Mais de 12 mil policiais militares foram mobilizados para atuar no Carnaval - Divulgação

Mais de 12 mil policiais militares foram mobilizados para atuar no Carnaval Divulgação

Publicado 12/02/2024 07:47 | Atualizado 12/02/2024 07:49





A corporação informou que mais de 100 objetivos perfurocortantes, sendo 10 facas, foram apreendidos nos pontos de revista do desfile do Cordão da Bola Preta no sábado (10). No dia seguinte, um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial. O rapaz atuava como ambulante na Avenida Presidente Vargas quando foi preso. Rio - A Polícia Militar prendeu 160 pessoas e apreendeu 23 adolescentes durante o fim de semana de Carnaval. Entre elas, 21 tinham mandados de prisão em aberto. Mais de 12 mil agentes foram mobilizados para atuar no RJ no período de folia.A corporação informou quenos pontos de revista do desfile dono sábado (10). No dia seguinte, um homem foi preso após ser identificado pelo sistema de reconhecimento facial. O rapaz atuava como ambulante na Avenida Presidente Vargas quando foi preso.

Com um grupo de bate-bolas, no domingo (11), policiais militares do 5° BPM (Praça da Harmonia) apreenderam dezenas de artefatos explosivos no Centro do Rio. Os acusados chegaram a arremessar diversos rojões antes da chegada da equipe. Um deles, que se apresentou como representante do grupo, foi levado pelos militares à 5ª DP (Mem de Sá).



Na Zona Sul, policiais do 23° BPM (Leblon) prenderam um homem acusado de praticar diversos furtos na região, entre eles, o de uma bicicleta que ficava dentro de um condomínio da Avenida Prudente de Morais. O acusado foi encaminhado à 14ª DP (Leblon).



Em Cabo Frio, na Região dos Lagos, o 25º BPM prendeu três criminosos que agrediram uma pessoa na Praia do Forte.

Em todo o estado, a PM também apreendeu 15 armas de fogo, sendo três fuzis e 10 simulacros, além de 1,7 mil frascos de loló. Os fuzis apreendidos pelos agentes são semelhantes aos utilizados em guerras convencionais e foram apreendidos em ações na UPP Escondidinho/Prazeres, do 2º BPM (Botafogo) e do 7º BPM (São Gonçalo).