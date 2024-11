Com os presos, agentes apreenderam um revólver e uma moto na Dutra - Divulgação / PRF

Publicado 25/11/2024 13:07 | Atualizado 25/11/2024 13:09

Rio - Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) prenderam um homem e apreenderam um adolescente, na manhã desta segunda-feira (25), na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), na altura da comunidade Beira Rio, no Jardim América, Zona Norte. A dupla estava assaltando motoristas que passavam pela via.

Segundo a PRF, após receberem denúncias dos crimes, os agentes foram até o local e encontraram os suspeitos entrando na rodovia em uma moto sem placa. Durante a abordagem, foi constatado que o condutor era foragido da prisão por roubo, enquanto o adolescente, que estava na garupa, tinha um mandado de busca e apreensão em aberto por tráfico de drogas.

Com eles, os policiais apreenderam um revólver com quatro balas e um rádio transmissor. Além disso, também descobriram que a moto da dupla havia sido roubada, com registro feito na última sexta-feira (22), na 38ª DP (Brás de Pina).

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil. No entanto, as identidades dos detidos não foram divulgadas.