Após cadastramento, Riocard Mais valerá nas linhas de ônibus de Niterói - Foto: RioCard Mais - Divulgação

Publicado 26/11/2024 17:54 | Atualizado 26/11/2024 18:24

Rio - Quem utiliza o sistema municipal de ônibus já pode habilitar o Bilhete Único de Niterói (BUN) no seu cartão Riocard Mais e continuar pagando a tarifa atual de R$ 4,45 após o dia 1º de dezembro. O passageiro que realizar o cadastro do seu cartão de transporte e registrar o benefício tarifário vai garantir imediatamente acesso ao subsídio concedido pela prefeitura, que será de R$ 0,70 em cada viagem. A partir do próximo domingo, o valor da passagem subirá de R$ 4,45 para R$ 5,15 para aqueles que não ativarem o Bilhete Único de Niterói.

Não é preciso esperar a data de reajuste da tarifa para habilitar o benefício no seu cartão Riocard Mais. O processo é simples e rápido, mesmo para aqueles passageiros que ainda não usam o cartão e pagam a tarifa dos ônibus em dinheiro. Vale lembrar que, além do desconto no valor da passagem, o BUN tem mais benefícios, como a possibilidade pagar apenas uma tarifa e utilizar dois ônibus de linhas distintas no intervalo de uma hora em Niterói.

Para habilitar o benefício, é necessário ter em mãos o número do CPF e o seu cartão Riocard Mais. Saiba como fazer o cadastro:

Para quem não tem o cartão Riocard Mais e não cadastrou o seu CPF

O primeiro passo é adquirir um cartão Riocard Mais para ter direito aos benefícios previstos pelo BUN. O cartão pode ser comprado em pontos físicos, como na loja no terminal João Goulart, nas máquinas de recarga localizadas em terminais de ônibus e nas barcas ou em estabelecimentos comerciais credenciados — veja a localização em ondeestamos.riocardmais.com.br/ —, ou em canais digitais, disponíveis pelo link riocardmais.com.br/informacoesbasicas

Em seguida, faça um cadastro no site da Riocard Mais. No menu superior à direita, clique em 'Entre ou cadastre-se' e escolha a opção "Para Você". E depois acesse "Cadastre-se".

Escolha login e senha, indique um e-mail de contato e informe os dados solicitados.

Depois, é preciso registrar o cartão de transporte utilizado e vincular a um número de CPF. Entre em 'Cadastrar cartão'. Lá, você irá incluir o número do seu Riocard Mais, o número do chip (localizado no verso do cartão) e o CPF que estará vinculado ao benefício.

Para quem tem o cartão Riocard Mais e não cadastrou o seu CPF

Realize o cadastro no site da Riocard Mais. Procure o menu 'Para você' e depois clique em 'Cadastre-se'.

Escolha login e senha, indique um email de contato e informe os dados solicitados.

Depois, é preciso registrar o cartão de transporte utilizado e vincular a um número de CPF. Vá em "Cadastrar cartão". Lá, você irá incluir o número do seu Riocard Mais, o número do chip (localizado no verso do cartão) e o CPF que estará vinculado ao benefício.

Quais cartões não podem ser habilitados para o BUN

O cartão Empresarial, o cartão Vale-Transporte tipo ao portador e tipo empresa (sem cadastro de CPF) e Cartão Digital.

Confira quem está automaticamente habilitado para o BUN

Se você já está cadastrado para o benefício do Bilhete Único Intermunicipal (BUI), não precisa fazer nada: seu Riocard Mais já estará automaticamente habilitado para o Bilhete Único de Niterói.

Os cartões Vale-Transporte vinculados ao CPF (personalizado usuário), também estão automaticamente habilitados para o Bilhete Único de Niterói.