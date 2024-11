O personal trainer Luis Felipe Alves foi atingido por tiros no tórax - Reprodução / Rede Social

Publicado 26/11/2024 16:13 | Atualizado 26/11/2024 18:07

Rio - Um adolescente de 17 anos foi apreendido, nesta terça-feira (26), suspeito de envolvimento na morte do personal trainer Luis Felipe Alves do Nascimento, de 27, no Flamengo, Zona Sul. O crime aconteceu no dia 5 de maio deste ano, quando a vítima e a namorada foram abordados por criminosos em uma motocicleta.

Os criminosos tentaram roubar o casal e um deles disparou em Luis Felipe, que tentava persegui-los. O adolescente foi reconhecido com auxílio de câmeras de segurança e vinha sendo monitorado.

Segundo os investigadores da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), o adolescente foi encontrado na casa da namorada, a 230 metros do local onde o assassinato aconteceu. Contra ele, os agentes cumpriram um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara da Infância e Juventude.

"O adolescente será apresentado à Justiça para que as medidas cabíveis sejam tomadas, conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). As investigações continuam para identificar e localizar o outro autor", informa o comunicado da especializada.