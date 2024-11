Leci Brandão (à esq.) compareceu ao Colégio Pedro II, no campus de São Cristóvão, para a homenagem - Sara Paixão

Leci Brandão (à esq.) compareceu ao Colégio Pedro II, no campus de São Cristóvão, para a homenagemSara Paixão

Publicado 26/11/2024 14:49 | Atualizado 26/11/2024 15:32

Rio – A cantora e deputada Leci Brandão, de 80 anos, foi homenageada, nesta terça-feira (26), com a inauguração de um mural no campus São Cristóvão do Colégio Pedro II, na Zona Norte. O evento teve a participação de alunos e professores, que prestigiaram a sambista compartilhando histórias do tempo em que estudou na tradicional instituição federal e cantando um trecho do sucesso 'Zé do Caroço'.

fotogaleria

A intérprete já havia recebido uma homenagem da escola. Em 1989, ela foi reconhecida com o título de Aluna Eminente, por ter estudado no colégio, na unidade Tijuca, do Fundamental II ao Ensino Médio.

A pintura foi uma obra do Negro Muro, projeto que eterniza personalidades negras em murais no Rio. O painel retratou Leci no início da adolescência e na vida adulta, além de trazer uma pequena imagem de sua mãe, que também se chamava Leci. O detalhe levou a artista às lágrimas.

A ideia surgiu por meio de uma iniciativa da Ìyá Marli Ògún Méjire Azevedo, do Laboratório para Educação das Relações Étnico-Raciais, e coordenada pelo professor de Artes Visuais, André Pires.

Trajetória

Leci baseou sua carreira na defesa de valores como a igualdade racial, justiça social, valorização da cultura afro-brasileira e posicionamentos contra o machismo e a homofobia. Ela se tornou a primeira mulher a fazer parte da ala de compositores da Mangueira e é autora de hits como "Isso É Fundo de Quintal" e "Só Quero Te Namorar", gravando mais de 20 álbuns ao longo de mais de 50 anos de trajetória. Já se apresentou ao lado de estrelas como Zeca Pagodinho, Alcione e Arlindo Cruz. Atualmente, é deputada estadual pelo PCdoB em São Paulo.