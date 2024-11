Agente pilotou até o Pronto Socorro Central, em São Gonçalo, onde recebeu atendimento e foi liberado - Divulgação / Guarda Municipal

Publicado 26/11/2024 12:35

Rio - Um guarda municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana, ficou ferido após ser atingido por uma linha chilena enquanto pilotava sua moto na Rodovia BR-101, na noite desta segunda-feira (25).



De acordo com a Guarda Municipal, Paulo Victor Darbelly Gama, de 31 anos, passava próximo ao Shopping São Gonçalo quando sentiu uma queimação no pescoço e percebeu que estava cortado e sangrando.

A corporação informou que o agente foi, por meios próprios, até o Pronto Socorro Central. Na unidade, Paulo Victor levou dez pontos no pescoço. Em seguida, foi liberado.

mulher morreu em Japeri, na Baixada Fluminense, após ser atingida por uma linha chilena no bairro Nova Belém. Maria Joelma de Lima Evaristo estava em uma moto na Praça do Skate quando sofreu um corte no pescoço. Há cerca de dois meses, umano bairro Nova Belém. Maria Joelma de Lima Evaristo estava em uma moto na Praça do Skate quando sofreu um corte no pescoço.

No momento do incidente, o local estava bastante movimentado. Assim que foi atingida pela linha chilena, a vítima caiu no chão e perdeu muito sangue. Ela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal de Japeri, mas não resistiu aos ferimentos.

Vale ressaltar que a venda e o uso da linha com cerol ou linha chilena são proibidos e a prática é considerada crime.