Fachada do Hospital Municipal de Japeri, na Baixada Fluminense - Divulgação / Prefeitura de Japeri

Fachada do Hospital Municipal de Japeri, na Baixada FluminenseDivulgação / Prefeitura de Japeri

Publicado 08/09/2024 11:13 | Atualizado 08/09/2024 13:13

Rio - Maria Joelma de Lima Evaristo morreu, neste sábado (7), após ser atingida por uma linha chilena no bairro Nova Belém, em Japeri, na Baixada Fluminense. Maria Joelma estava em uma moto na Praça do Skate quando sofreu um corte no pescoço.

No momento do incidente, o local estava bastante movimentado. Assim que foi atingida pela linha chilena, a vítima caiu no chão e perdeu muito sangue.

Assustados, populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para socorrer a mulher. Maria Joelma foi encaminhada ao Hospital Municipal de Japeri, no bairro de Santa Inês, na mesma região, mas não resistiu aos ferimentos.

A ocorrência foi registrada na 63ª DP (Japeri), que investiga o caso. A venda e o uso da linha com cerol ou linha chilena são proibidos e a prática é considerada crime.

Ainda não há informações sobre a data e local de sepultamento da vítima.