O tempo estimado de travessia sentido Rio é de 26 minutosReprodução / EcoPonte

Publicado 08/09/2024 18:07 | Atualizado 08/09/2024 18:11

Rio - Um andarilho invadiu a Ponte Rio-Niterói, na tarde deste domingo (8), e provocou a interdição dos dois sentidos. O caso aconteceu na pista sentido Niterói, por volta das 17h31, na descida do Vão Central.

De acordo com a EcoPonte, concessionária que administra a via, foi necessária a interdição das duas vias para que o homem não sofresse nenhum tipo de acidente. Ele foi resgatado cinco minutos depois e o trânsito liberado.



O tempo estimado de travessia no sentido Rio é de 26 minutos, com lentidão na Reta do Cais. Já no sentido Niterói a estimativa é de 13 minutos, com fluxo normal.