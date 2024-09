Baixinho da Van (à esquerda) e Marcelo Lajes (à direita) - Reprodução / Redes Sociais

Baixinho da Van (à esquerda) e Marcelo Lajes (à direita)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 08/09/2024 14:07 | Atualizado 08/09/2024 14:15

Rio - O policial militar e candidato a vereador Marcelo Lajes (União Brasil) foi preso em flagrante neste sábado (7), por atirar contra uma carreata em que o candidato a vereador Baixinho da Van (PL) e o deputado estadual Carlinhos BNH (PP) participavam, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

As investigações começaram na 58ª DP (Posse) após relatos de que Lajes, policial militar reformado que concorre mais uma vez a uma vaga na Câmara de Vereadores de Nova Iguaçu, teria sacado uma arma e feito disparos no bairro do Ambaí. Ninguém ficou ferido. Por meio das redes sociais, Baixinho da Van comentou o caso.

"Eu sou um cara que sou da paz, sempre buscando diálogo com todos. Além dos meus amigos, também estavam [na carreata] a minha família, minha mulher e minha filha. Vários familiares estavam participando da carreata. O mesmo que está sendo acusado, o ex-vereador Marcelo Lajes, quando os motoqueiros vieram na minha direção informar o que estava acontecendo, que os disparos estavam sendo efetuados do gabinete dele no Ambaí, eu imediatamente pulei do carro para ir lá e ver o que estava acontecendo. Lá chegando, falei com ele e com a equipe dele, e falei que nós não queremos guerra", disse o candidato.

Os agentes compareceram a vários endereços ligados ao candidato até conseguirem encontrá-lo. Ele foi conduzido à distrital, onde foi autuado em flagrante e liberado após pagar fiança de R$ 1,5 mil. Neste domingo, Marcelo Lajes publicou um comunicado nas redes sociais, convocando seus seguidores para uma live no Instagram às 17h.

"Vou falar tudo que aconteceu ontem, a sacanagem, a covardia que estão tentando fazer comigo. Mas quem não deve, não teme. A gente vai provar que a gente não fez nada e que essas acusações criminosas vão voltar", escreveu.