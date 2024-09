Caso aconteceu na Rua Galvani, na Vila da Penha, Zona Norte - Reprodução

Publicado 08/09/2024 17:17 | Atualizado 08/09/2024 18:08

Rio - O corpo de uma idosa já em estado de decomposição foi encontrado, na noite deste sábado (7), dentro de uma casa na Vila da Penha, Zona Norte. A vítima foi encontrada durante um acionamento do Samu para o endereço.

O chamado teria sido feito pela própria filha da idosa, de 50 anos, que relatou mal-estar e dor torácica. No endereço, na Rua Galvani, os agentes constataram que a mulher apresentava melhora. Enquanto finalizavam o atendimento, a equipe sentiu o cheiro vindo de um dos quartos do imóvel e, ao acessarem o cômodo, encontraram a idosa já morta.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 41º BPM (Irajá) chegou ao endereço, na Rua Galvani, após chamado feito por agentes do Samu. Ao chegar no local, os policiais confirmaram o caso e acionaram à perícia da Polícia Civil.

O caso está em investigação na 27ª DP (Vicente de Carvalho). Segundo a corporação, agentes da distrital ouvem testemunhas e buscam outras informações que ajudem na apuração das causas e circunstâncias da morte. Como não há provas do envolvimento da filha na morte da idosa, a mesma aguarda a conclusão do caso em liberdade.

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde (SES) informou que a equipe está à disposição da investigação para prestar informações.