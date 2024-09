Polícia Federal prende paraguaia com 4,2kg de cocaína no Aeroporto do Galeão - Divulgação/PF

Polícia Federal prende paraguaia com 4,2kg de cocaína no Aeroporto do Galeão Divulgação/PF

Publicado 08/09/2024 21:46 | Atualizado 08/09/2024 22:04

Rio - Uma mulher de nacionalidade paraguaia, de 26 anos, foi presa no Aeroporto Internacional do Rio, o Galeão, na tarde deste domingo (8), com 4,2 kg de cocaína escondidos na mala. Segundo a Polícia Federal, responsável pela prisão, a mulher é natural de Villarrica, uma cidade no Paraguai, e pretendia embarcar em um voo comercial com destino a Maiorca, na Espanha.

fotogaleria

Durante fiscalizações de rotina, policiais federais lotados na Delegacia Especial da PF no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro (Deain) identificaram a droga escondida no forro da mala despachada pela passageira. A mulher, que não teve o nome divulgado, foi localizada na área de embarque e presa em flagrante.



Ela vai responder pelo crime de tráfico internacional de drogas, cuja pena pode chegar até 25 anos de reclusão.

Outros casos