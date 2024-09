Fachada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro - Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 08/09/2024 15:29 | Atualizado 08/09/2024 17:17

Rio - O Estado do Rio de Janeiro implementou a Política Estadual de Prevenção ao Abandono e Evasão de Estudantes das universidades e cursos técnicos. A lei foi publicada no Diário Oficial na sexta-feira passada (6) pelo governador Cláudio Castro.



A medida propõe que o Executivo crie um sistema, chamado Cadastro de Permanência do Estudante. O objetivo desse programa é monitorar e registrar a situação dos alunos em relação à sua frequência e permanência nas aulas, acompanhar aqueles que param de frequentar durante um período letivo, mas retornam no seguinte, além de verificar os alunos que abandonam o curso ou são reprovados e não voltam mais para continuar.



A norma define várias recomendações para apoiar e melhorar a experiência educacional dos estudantes, entre elas o desenvolvimento de competências, que reafirma a importância de adquirir habilidades e conhecimentos essenciais para a evolução acadêmica, a assistência em transporte, alimentação e moradia, currículos complementares, aulas de reforço, orientação vocacional e atividades de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal.



O governo também deve fornecer suporte adicional aos alunos em situações de vulnerabilidade social. As instalações escolares devem ser adaptadas para atender às necessidades específicas de pessoas com deficiência e daqueles que têm filhos pequenos.

Além disso, deve estabelecer colaborações com empresas e outras organizações privadas para criar oportunidades de estágio. Também deve garantir que os estudantes recebam apoio psicopedagógico, incluindo orientação e suporte emocional para ajudar no desenvolvimento acadêmico e pessoal.

Situação na Uerj



A Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) tem enfrentado ocupações devido ao corte nas verbas desde julho deste ano , quando alunos invadiram a reitoria da unidade do Maracanã, na Zona Norte do Rio, em um protesto após a reitora Gulnar Azevedo alterar os critérios de elegibilidade para bolsas e auxílios de assistência estudantil.



Uma das principais mudanças é a revisão da renda mínima necessária para que estudantes de ampla concorrência possam acessar a Bolsa Auxílio Vulnerabilidade Social (Bavs), que paga R$ 706 por mês e tem duração de dois anos.