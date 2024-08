oMvimentação na entrada do Pavilhão Reitor João Lyra Filho, na UERJ, Campus Maracanã - Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 21/08/2024 10:52 | Atualizado 21/08/2024 13:43

No último dia 13, os alunos já tinham realizado um ato no mesmo prédio, em manifestação contra o corte de bolsas. Há três semanas, salas da reitoria estão sendo ocupadas por estudantes.Em nota, a Uerj disse que o “gesto inaceitável, por cercear o direito de ir e vir dos participantes, deixou pessoas feridas – um conselheiro e um membro da equipe da Reitoria –, que registraram boletins de ocorrência sobre o fato.”Também informou que a decisão de suspender novamente as atividades surgiu diante da insegurança presente no local. Além disso, alegou que tenta uma negociação com os manifestantes para que a situação seja resolvida.Uma das principais mudanças do Ato Executivo de Decisão Administrativa (Aeda) 038/2024, que provocaram diversas manifestações de estudantes, incluindo a ocupação da reitoria da Uerj desde o dia 26 de julho, é a revisão da renda mínima necessária para que alunos de ampla concorrência possam acessar a Bolsa Auxílio Vulnerabilidade Social (Bavs), com pagamento de R$ 706 por mês, tendo duração de dois anos. Antes, para obter o benefício, era necessária a declaração de um salário mínimo e meio, agora, é só meio salário.A medida apresenta cortes significativos nas bolsas para estudantes em vulnerabilidade social e isso gerou um profundo descontentamento, que levou a ocupação da reitoria e de outros campi, como a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) e a Faculdade de Formação de Professores (FFP).Por conta da ocupação e bloqueio feitos pelos manifestantes no dia 13, a Uerj precisou suspender as atividades no dia 15 de agosto. Na ocasião, a instituição afirmou que todas as providências estavam sendo tomadas para que as atividades pudessem acontecer com tranquilidade.As entradas foram fechadas por cadeiras, mesas e bancos. Uma sindicância foi aberta para apurar os fatos e identificar os envolvidos.Segundo os manifestantes, cerca de 5 mil estudantes vão perder os benefícios após a mudança, e também denunciam atrasos nos pagamentos. Além disso, alegam que as propostas da atual reitoria, antes de ser eleita, era manter os benefícios.Profissionais da educação, estudantes e representantes de movimentos estudantis também invadiram, na tarde da última quarta-feira (14), a portaria do prédio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (Faperj) , no Centro, durante um ato solicitando revogações de normativas e melhorias salariais.De acordo com a Universidade, a reitoria entendeu como inaceitável o "sequestro de um prédio público", que prejudica toda a comunidade acadêmica”.“Ao contrário dos manifestantes que seguem irredutíveis na postura de não negociar, agindo de maneira anti-democrática, como se viu na tentativa de calar opiniões contraditórias às suas no Conselho Universitário, a equipe designada pela gestão se reuniu ontem com representantes do Diretório Central dos Estudantes e dos Centros Acadêmicos das Unidades e apresentou uma proposta para encerrar a crise, acolhendo parte das reivindicações estudantis.Nesse sentido, a Reitoria espera que a razão prevaleça e o movimento recue na posição de sequestrar os espaços que não pertencem exclusivamente a ele, mas a toda a comunidade uerjiana, composta por 35 mil alunos, 3 mil docentes e quase 6 mil servidores técnicos administrativos.”Na última semana, a reitoria informou que segue procurando o diálogo com os estudantes que ocupam suas salas na universidade desde o dia 26 de julho. Segundo a universidade, as dificuldades financeiras impuseram as medidas do Ato Executivo 038/2024, que mudou o regramento de bolsas e auxílios estudantis.A reitoria entendeu essas medidas como necessárias, no cenário atual, para preservar os pagamentos dos mais vulneráveis – cotistas e estudantes de ampla concorrência com renda familiar per capita de até meio salário mínimo, conforme o critério do CadÚnico (Governo Federal).