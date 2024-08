Seguranças da instituição tentam impedir a ocupação dos estudantes - Renan Areias / Agência O Dia

Seguranças da instituição tentam impedir a ocupação dos estudantes Renan Areias / Agência O Dia

Publicado 15/08/2024 10:49 | Atualizado 15/08/2024 11:59

bloqueios de todos os acessos ao Pavilhão João Lyra Filho. As barreiras foram colocadas por manifestantes que são contra às mudanças para a obtenção de bolsas e auxílios da assistência estudantil, prevista no Ato Executivo de Decisão Administrativa (Aeda) 038/2024. Rio - As atividades no campus da Universidade do Estado do Rio (Uerj) no Maracanã, Zona Norte, foram suspensas, nesta quinta-feira (15), devido aos. As barreiras foram colocadas por manifestantes que são contra às, prevista no Ato Executivo de Decisão Administrativa (Aeda) 038/2024.

Em nota, a Uerj informou que a obstrução do prédio é inaceitável e afirmou que todas as providências estão sendo tomadas para que as atividades possam acontecer com tranquilidade. As entradas foram fechadas por cadeiras, mesas e bancos. Segundo a instituição, uma sindicância foi aberta para apurar os fatos e identificar os envolvidos.

Uma das principais mudanças do Aeda, que provocaram diversas manifestações de estudantes, incluindo a ocupação da reitoria da Uerj desde o dia 26 de julho, é a revisão da renda mínima necessária para que alunos de ampla concorrência possam acessar a Bolsa Auxílio Vulnerabilidade Social (Bavs), com pagamento de R$ 706 por mês, tendo duração de dois anos. Antes, para obter o benefício, era necessária a declaração de um salário mínimo e meio, agora, é só meio salário.



A medida apresenta cortes significativos nas bolsas para estudantes em vulnerabilidade social e isso gerou um profundo descontentamento, desencadeando ações que culminaram na ocupação da reitoria da universidade por estudantes, no dia 26 de julho, e também de outros campi que foram fortemente atingidos pelos cortes, como a Faculdade de Educação da Baixada Fluminense (FEBF) e a Faculdade de Formação de Professores (FFP).



