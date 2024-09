Gabriel dos Santos Silva perdeu o controle da moto e bateu em poste na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola - Reprodução/Redes sociais

Publicado 08/09/2024 21:26 | Atualizado 08/09/2024 21:33

Rio - Um homem morreu e outra pessoa ficou ferida em um acidente de moto, na tarde deste domingo (8), na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Segundo testemunhas, Gabriel dos Santos Silva pilotava uma motocicleta, quando perdeu o controle e bateu em um poste. Ele morreu no local.



Uma segunda pessoa que estava na garupa, ainda não identificada, também se feriu e foi encaminhada para o Hospital Estadual Adão Pereira Nunes, no mesmo município. A moto que Gabriel pilotava ficou destruída.

Segundo a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados para ocorrência de acidente de trânsito com duas vítimas. A Polícia Civil foi acionada para realizar perícia no local. O acidente está sendo investigado pela 59ª DP (Duque de Caxias).

Não há informações sobre o local e horário do sepultamento de Gabriel dos Santos.