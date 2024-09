Aparecida Guimarães ao lado do filho, Davi Geovane, de 8 anos - Arquivo pessoal

Aparecida Guimarães ao lado do filho, Davi Geovane, de 8 anosArquivo pessoal

Publicado 08/09/2024 14:22 | Atualizado 08/09/2024 14:55



Rio - "Está correndo tudo bem, ele deve acordar na segunda-feira". O relato aliviado é de Aparecida Guimarães, mãe de Davi Geovane Guimarães, de 8 anos, que teve o braço amputado durante um acidente de ônibus que deixou outras 26 pessoas feridas em São Cristóvão, na Zona Norte. O menino passou por uma cirurgia para reimplantar o membro na sexta-feira (7) e se recupera no hospital.

Apesar de ter tido uma leve infecção, Davi segue com quadro de saúde estável no Hospital Quinta D’ór. Segundo a Aparecida, a circulação do sangue no braço transplantado está normalizando aos poucos.







A cirurgia só foi possível após o menino ser



"No hospital atenderam a criança da melhor forma possível, mas eu tive que voltar porque tinha os pertences da mulher, documentação, e eles tinham um cachorrinho, um poodle que ficou lá dentro do ônibus. Aí quando eu cheguei lá, os bombeiros já tinham colocado o braço dele dentro de uma 'bag' com gelo, na mesma hora meti o pé voado e entreguei para os médicos", explicou o motoboy.

"O sangue começou a escorrer sabe? Está correndo tudo bem, ele só está com uma infecçãozinha mas eles (os médicos) estão cuidando disso. Amanhã provavelmente o Davi vai acordar. Não vejo a hora de acabar isso tudo, a minha cabeça está a mil. Pede a todo mundo para orar, pede uma corrente de oração pelo meu filho", disse a mãe.A cirurgia só foi possível após o menino ser socorrido pelo mototaxista Diego Mendes, que passava no local no momento do acidente. O rapaz levou mãe e filho até o hospital mais próximo e depois retornou ao ônibus para buscar os pertences da família, momento em que encontrou o braço da criança, que havia sido colocado em uma mochila de entregas, com gelo, por equipes do Corpo de Bombeiros."No hospital atenderam a criança da melhor forma possível, mas eu tive que voltar porque tinha os pertences da mulher, documentação, e eles tinham um cachorrinho, um poodle que ficou lá dentro do ônibus. Aí quando eu cheguei lá, os bombeiros já tinham colocado o braço dele dentro de uma 'bag' com gelo, na mesma hora meti o pé voado e entreguei para os médicos", explicou o motoboy.

O acidente

O ônibus, que fazia a linha 476 (Méier - Leblon), tombou nas imediações do Campo de São Cristóvão, altura da Rua Senador Alencar, na Zona Norte, na noite de sexta-feira (6). Segundo passageiros, o motorista estava em alta velocidade.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), das vítimas, seis permanecem internadas em hospitais da rede municipal. Um paciente está em estado grave, porém estável, e os demais apresentam quadro de saúde estável.

O caso está sendo investigado pela 17ª DP (São Cristóvão). A perícia foi realizada no local e testemunhas foram ouvidas.