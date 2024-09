Policia Civil de Nova Friburgo - Divulgação

Publicado 08/09/2024 17:08 | Atualizado 08/09/2024 17:16

Rio - Agentes da 151ª DP (Nova Friburgo) prenderam em flagrante um dos gerentes do tráfico do Morro da Floresta, em Nova Friburgo, na Região Serrana. O criminoso foi encontrado com uma grande quantidade de drogas. O caso aconteceu na sexta-feira (6),

Ele é apontado como gerente do tráfico na comunidade e estaria ligado ao chefe da organização que explora o local. Ele vai responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. A ação contou com a parceria da Polícia Militar.

Em outra operação conjunta, os policiais localizaram e apreenderam um adolescente com entorpecentes. O rapaz atuava no bairro de Olaria, um importante ponto de venda de drogas na cidade.