Criminoso ficou detido na 4ª DP (Praça da República) - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 08/09/2024 13:14 | Atualizado 08/09/2024 13:29

Rio - Um homem foi preso em flagrante por feminicídio após matar uma garota de programa dentro de um hotel na Rua Barão de São Félix, no Centro do Rio, neste sábado (7). Segundo a Polícia Civil, o agressor enforcou a mulher durante uma discussão pelo valor do serviço. A briga chamou atenção dos funcionários do estabelecimento, que bateram boca com o rapaz.



O criminoso conseguiu fugir do hotel e foi até a 4ª DP (Praça da República). Desorientado, ele contou aos policiais sobre a confusão e confirmou que asfixiou a mulher.

Policiais do 5º BPM (Centro) foram acionados para a ocorrência e, ao chegarem ao local, encontraram a vítima morta. Na delegacia, o bandido - que não teve a identidade revelada - alegou extorsão.



O homem ficou detido na 4ª DP (Praça da República), onde o caso foi inicialmente registrado. Posteriormente, a ocorrência foi transferida para a Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que investiga o crime.