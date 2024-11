Policiais da UPP Mangueira impediram o roubo a dois caminhões em Inhaúma nesta terça-feira (26) - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/11/2024 12:57

Rio - Policiais militares da UPP Mangueira frustraram duas tentativas de roubos de carga na manhã desta terça-feira (26), na Avenida Pastor Martin Luther King Jr, em Inhaúma, Zona Norte do Rio.

Segundo a PM, os alvos eram dois caminhões que transportavam materiais de construção, frutas, legumes e descartáveis.

Ainda de acordo com a polícia, três suspeitos participaram do crime e, com a chegada da polícia, fugiram em direção à comunidade do Juramento, em Vicente de Carvalho. A carga foi recuperada.

O caso foi encaminhado à 44ª DP (Inhaúma).