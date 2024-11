Caso foi registrado na Delegacia Antissequestro (DAS) - Reprodução/Redes sociais

Caso foi registrado na Delegacia Antissequestro (DAS)Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/11/2024 11:07 | Atualizado 26/11/2024 11:36

Rio - Um empresário sofreu um sequestro relâmpago, nesta segunda-feira (25), no Recreio, na Zona Oeste do Rio. A vítima, identificada como Alexandre Ivanovitch Pereira Lisnik, de 54 anos, foi abordada pelos criminosos no portão do condomínio onde mora, levada pelos criminosos, baleada e deixada em uma área de mata em Realengo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, agentes deslocaram-se às 11h55 para o resgate na Rua Recife, altura do número 1385.



Alexandre estava com ferimentos moderados de arma de fogo. Os agentes o socorreram e encaminharam ao Hospital Municipal Albert Schweitzer, também em Realengo. Após atendimento, segundo a direção da unidade, a vítima foi transferida para a rede privada. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde.



O empresário ficou por horas sob o poder dos criminosos, que o levaram em seu próprio carro.



O caso foi registrado na Delegacia Antissequestro (DAS). Segundo a Civil, agentes da especializada localizaram o paradeiro da vítima e de seu veículo.



Os policiais fizeram a perícia no carro e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime de roubo com restrição à liberdade da vítima.