Publicado 26/11/2024 10:52 | Atualizado 26/11/2024 11:13

operação no Complexo do Chapadão, em Costa Barros, na Zona Norte, realizada na tarde desta segunda-feira (25). O agente do 41º BPM (Irajá) foi atingido no braço e está internado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Segundo a corporação, o quadro de saúde do PM é estável. Um suspeito também ficou ferido durante o confronto. Rio - Um policial militar foi baleado durante a, em Costa Barros, na Zona Norte, realizada na tarde desta segunda-feira (25). O agente do 41º BPM (Irajá) foi atingido no braço e está internado no Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes. Segundo a corporação, o quadro de saúde do PM é estável. Um suspeito também ficou ferido durante o confronto.

Em nota, a Polícia Militar informou que equipes foram à comunidade em uma ação emergencial para recuperar um caminhão de carga que havia sido roubado. De acordo com a corporação, criminosos armados atacaram os policiais. O tiroteio deixou o agente ferido.

Em seguida, a PM disse que, na localidade conhecida como Bom Tempo, a equipe encontrou um suspeito baleado. Com ele, os policiais apreenderam um fuzil 762 de numeração raspada e um carregador com 10 munições. O caso foi registado na 39ª DP (Pavuna).

Um vídeo que circulou nas redes sociais mostra trabalhadores da Light encurralados nas proximidades da comunidade durante o intenso tiroteio. Nas imagens, funcionários dizem estar a serviço da Light no Chapadão. "Equipe da Light aqui. Uma hora dessa operação, na hora das crianças saírem da escola". Assista ao vídeo:

Procurada, a Light informou que prestadores de serviço estavam na comunidade Costa Barros realizando um trabalho quando foram surpreendidos pelo início de um confronto no local. "Os funcionários buscaram abrigo e conseguiram sair da comunidade em segurança", disse a concessionária em nota.