Fachada do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, Região Central do Rio - Reginaldo Pimenta / Arquivo Agência O Dia

Publicado 26/11/2024 12:15

Rio - Com temperaturas se aproximando dos 40Cº, a semana será de calor e céu aberto na capital fluminense. De acordo com o Sistema Alerta Rio, devido a atuação de um sistema de alta pressão no oceano, o tempo deve permanecer estável e sem previsão de chuva nos próximos dias.

Logo na manhã desta terça-feira (26) o sol apareceu brilhando em meio ao céu azul. Ao longo de todo o dia, os cariocas poderão aproveitar o tempo limpo, com ventos fracos a moderados e sem precipitações. Com os termômetros marcando entre 16°C e 35°C, a expectativa é de elevação na temperatura.

Na quarta-feira (27), o tempo seguirá estável e sem previsão de chuva no Rio. Com céu aberto e ventos fracos, a temperatura deve chegar a 37°C de máxima, com mínima de 18°C. Cenário que deve se repetir na quinta-feira (28), com os termômetros marcando entre 19°C e 38°C.

Já na sexta-feira (29), em função de áreas de instabilidades associadas ao calor, a expectativa é que tenham pancadas de chuva isoladas nos períodos da tarde e noite, que podem ser acompanhadas de raios. No entanto, as temperaturas permanecerão elevadas, variando entre 20°C e 37°C.

No sábado (30), ventos úmidos vindos do oceano manterão a nebulosidade na cidade e o céu deve ficar nublado e encoberto, podendo haver pancadas de chuva isoladas a qualquer momento do dia. Apesar das precipitações, o clima deve seguir quente, com os termômetros marcando entre 18°C e 35°C.