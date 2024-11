Inscrições iniciam com alunos da Educação Especial - Reprodução

Inscrições iniciam com alunos da Educação EspecialReprodução

Publicado 26/11/2024 09:31 | Atualizado 26/11/2024 09:55

Rio - Começou nesta terça-feira (26) o período de matrículas para o ano letivo de 2025 nas escolas e unidades de ensino da rede municipal. A Secretaria Municipal de Educação (SME) orientou que pais e responsáveis devem ficar atentos às datas específicas para cada segmento de ensino.

As inscrições para as vagas devem ser feitas exclusivamente online no site oficial: www.matricula.rio. A plataforma é acessível tanto para computadores quanto para dispositivos móveis e possui acessibilidade.

Caso o responsável não tenha acesso à internet, as inscrições podem ser realizadas diretamente em uma Unidade Escolar ou em uma das Naves do Conhecimento.

Confira o calendário de inscrições:

Educação Especial: As matrículas para alunos da Educação Especial acontecem entre 26 e 29 de novembro de 2024.

Transferência Interna da Educação Infantil: Para os estudantes da Educação Infantil, o período de matrícula será de 3 a 5 de dezembro de 2024.

Creches (alunos novos): Já as matrículas para as creches municipais poderão ser feitas entre 10 e 15 de dezembro de 2024.

O CPF é um documento obrigatório no momento da inscrição. Caso o responsável pelo aluno ainda não possua esse número, a solicitação pode ser feita nas unidades dos Correios, Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal.

Para mais informações, os responsáveis podem acessar o site da Secretaria Municipal de Educação ou entrar em contato com a central 1746.