Ailton Krenak posa ao lado do presidente da FCRB, Alexandre Santini, em cerimônia - Divulgação / Fundação Casa de Rui Barbosa

Publicado 26/11/2024 10:08 | Atualizado 26/11/2024 10:33

Rio – O ambientalista, escritor e filósofo Ailton Krenak foi homenageado com a Medalha Rui Barbosa, honraria que reconhece personalidades da cultura brasileira, nesta segunda-feira (25). A condecoração aconteceu no auditório da Fundação Casa de Rui Barbosa (FCRB), em Botafogo, Zona Sul do Rio, durante a conferência "Povos indígenas, cultura e democracia". A solenidade contou com a presença do presidente da FCRB, Alexandre Santini.

Ailton Krenak tem 71 anos e nasceu em Itabirinha (MG). É considerado uma das maiores lideranças do movimento indígena brasileiro. No último mês de abril, tornou-se o primeiro indígena a tomar posse na Academia Brasileira de Letras (ABL). Possui os títulos de professor honoris causa pela Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) e pela Universidade de Brasília (UnB).

Em 2005, ajudou a elaborar a proposta da Unesco que criou a Reserva da Biosfera da Serra do Espinhaço, em Minas Gerais. Sua trajetória foi tema de um documentário dirigido por Marco Altberg, em 2017. "Ideias para Adiar o Fim do Mundo", "O Amanhã Não Está à Venda" e "A Vida Não é Útil" são algumas de suas principais obras.