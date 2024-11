Agentes do Comando de Operações Especiais realizam nesta terça-feira (26) operação na Comunidade do Guarabu e Dendê - Divulgação / PMERJ

Publicado 26/11/2024 10:00

Rio - A polícia descobriu e interditou um depósito clandestino de bebidas importadas na comunidade do Guarabu, na Ilha do Governador, na manhã desta terça-feira (26). Na ação, deflagrada por agentes do Comando de Operações Especiais (COE), do 22° BPM (Maré), 16° BPM (Olaria) e do 17°BPM (Ilha), três suspeitos foram presos.

Além das prisões, os militares apreenderam um fuzil, duas pistolas e grande quantidade de drogas. A operação também acontece na comunidade do Dendê, no mesmo bairro.

De acordo com a Polícia Militar, uma equipe recebeu a denúncia de que na Rua Couto de Souza funcionava um ponto de venda e consumo de drogas, com presença de traficantes e o armazenamento de vinhos, champanhe e espumantes importados sem nota fiscal.

Todo o material, que ainda será contabilizado, foi encaminhado à 37ª DP.