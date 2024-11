Desmanche ilegal funcionava em sede de empresa de recicláveis - Reprodução/Redes sociais

Publicado 26/11/2024 12:59 | Atualizado 26/11/2024 13:11

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta segunda-feira (25), 15 pessoas em um desmanche ilegal de carros roubados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Grupo foi encontrado em sede de empresa de reciclagem.

O grupo atuava na Avenida Monte Castelo, no bairro Jardim Gramacho, onde funciona a empresa Pró Recicle Ambiental, especializada em compra e venda de materiais recicláveis.

No local, foram encontradas peças com número de identificação (chassi) referentes a cinco veículos roubados entre os dias 4 e 20 de novembro deste ano, além de peças diversas não identificáveis, tendo em vista já terem sido submetidas ao processo de compactação.

Os presos são Rodrigo Vieira da Silva, Lucas Jorge Silva, Darllan Costa Rodrigues, René Rogério Silvestre, Nerivaldo Pereira da Silva, Amilton Venesiano Pereira, Adilson Ferreira da Silva, Wesley Gonçalves da Silva, Antônio José de Castro, Clayson Borba de Paula, Antônio Carlos Siqueira Lima, Ismael Silva de Lima, Jose Carlos Nascimento de Melo, Wesley Oliveira dos Santos e Matheus Araújo de Carvalho Martins.

Ação é resultado de um desdobramento da Operação Torniquete. Os quinze foram presos pelos crimes de receptação qualificada e de organização criminosa.

De acordo com as investigações, a maior parte das peças são oriundas de roubos praticados por criminosos do Complexo do Chapadão e entregues semanalmente por um caminhão à empresa.

Procurada, a empresa não retornou o contato até a publicação desta matéria. O espaço está aberto para manifestação.