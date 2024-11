Nas imagens, Cecília segura a alça da bolsa, mas acaba sendo arrastada - Reprodução

Nas imagens, Cecília segura a alça da bolsa, mas acaba sendo arrastada Reprodução

Publicado 27/11/2024 08:11

Rio - A DJ Cecília Papi foi arrastada durante uma tentativa de assalto na Avenida Ataulfo de Paiva, no Leblon, Zona Sul. O crime aconteceu no último domingo (24) por volta das 6h, quando a mulher retornava do trabalho acompanhada de uma amiga. Câmeras de segurança registraram o momento em que o suspeito em uma moto se aproxima e tenta arrancar a bolsa da vítima.



Nas imagens, Cecília segura a alça da bolsa, mas acaba sendo arrastada por alguns metros. Em seguida, o criminoso perde o controle da moto e colide com a estrutura de uma barraca em um ponto de táxi. A DJ consegue se desvencilhar e sai correndo. O assaltante fugiu sem levar nada.