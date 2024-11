Sara Regina Cardoso Coelho foi recebida por familiares com festa após alta hospitalar - Arquivo Pessoal

Publicado 27/11/2024 10:08 | Atualizado 27/11/2024 10:14

Rio - Após seis dias de agonia, familiares celebram a recuperação de Sara Regina Cardoso Coelho, de 28 anos, baleada dentro do próprio carro , no Méier, Zona Norte do Rio. Nesta terça-feira (26), a vítima recebeu alta do Hospital Municipal Salgado Filho para continuar a reabilitação em casa e foi recebida com cartazes de boas-vindas.

Em entrevista ao DIA, o irmão de Sara, Daniel Domingos, revelou que a notícia pegou a todos de surpresa, uma vez que esperavam que ela fosse ficar pelo menos duas semanas internada devido a gravidade do ferimento, que atingiu o intestino. O confeiteiro reforçou, ainda, que apesar sentir muitas dores, Sara está se recuperando bem e recebendo cuidados dos familiares.

"É um milagre. Acho que nem a medicina explica como a minha irmã perdeu uma parte do intestino com uma bala de fuzil e não está nem precisando usar bolsa. Não tem explicação, é um milagre de Deus. Muitas pessoas estão orando por ela, e isso é muito importante. Quanto mais oração, fé e energia positiva, mais força ela terá nesse momento", disse.

Sara foi baleada na última quinta-feira (21), quando ela e o companheiro retornavam para casa após visitar uma das filhas do casal em um hospital na Zona Sul. Eles pararam em um sinal de trânsito na Rua Silva Rabelo e perceberam a movimentação de policiais militares. A vítima relata que os agentes não abordaram o veículo ou deram ordem de parada e atiraram por trás do carro. No momento da ação, os militares não utilizavam as câmeras corporais.

"A gente parou no sinal, estava muito trânsito, aí passaram uns três policiais do lado esquerdo. Meu esposo falou 'tem muita polícia, vai acontecer alguma coisa', aí escutamos o primeiro disparo. A gente se abaixou e começamos a ouvir muitos tiros. Eu avisei que uma bala me atingiu e ele abriu a porta do carro e disse aos policias que eles haviam me acertado. Eles me colocaram na viatura e pediram para eu não dormir", detalhou Sara ao "Bom Dia, Rio", da TV Globo.

Na ocasião, a PM informou que equipes do 3º BPM (Méier) realizaram uma abordagem a um veículo do tipo sedan de cor branca, na Rua Silva Rabelo, quando os ocupantes reagiram e houve confronto. "No local, a passageira de um veículo próximo foi atingida e socorrida ao Hospital Salgado Filho", ressaltou a corporação.

Segundo Daniel, sua irmã está traumatizada com o que aconteceu e, desde então, fica nervosa ao ver um policial. Ao retornar do hospital, ela precisou passar pelo local onde foi atingida e chorou ao relembrar a cena. De acordo com o irmão, os familiares tentam passar forças a Sara, que ainda está em estado de choque.

"Estamos muito gratos por ela estar com vida. Agora, é só ter paciência e esperar o processo de recuperação. Mas a gente quer que a justiça seja feita, e vai ser. Só queremos a verdade, saber o que realmente aconteceu. Não temos a intenção de prejudicar ninguém, só desejamos justiça", reforçou o irmão de Sara.

O caso está sendo investigado pela 26ª DP (Todos os Santos). De acordo com a Polícia Civil, agentes realizam diligências "para esclarecer a dinâmica e a circunstância dos fatos."

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que "a corporação colabora integralmente com as investigações da Polícia Civil". Ainda de acordo com a PM, a Corregedoria da Corporação acompanha o caso e apura o motivo pelo qual os agentes não utilizavam as câmeras no momento da ação.

*Reportagem do estagiário João Pedro Bellizzi, sob supervisão de Marcela Ribeiro