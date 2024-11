Helicóptero sobrevoa Morro do São Carlos desde o início da manhã - Reprodução/Redes Sociais

Helicóptero sobrevoa Morro do São Carlos desde o início da manhãReprodução/Redes Sociais

Publicado 27/11/2024 10:47

Rio - Moradores viveram momentos de tensão, nesta quarta-feira (27), por conta de um intenso confronto no Morro do São Carlos, na Região Central. Segundo relatos, criminosos e policiais civis trocaram tiros no início da manhã, durante uma ação na comunidade. O confronto impactou o funcionamento de escolas e unidades de saúde. Até o momento, não há registros de feridos, prisões ou apreensões na região.



Vídeos compartilhados por moradores nas redes sociais mostram pelo menos um helicóptero sobrevoando a região. Em um deles, uma pessoa chega a dizer que há policiais com as armas para fora da aeronave. Confira abaixo. Atualmente, o Morro do São Carlos é dominado por traficantes do Terceiro Comando Puro (TCP). Por conta do tiroteio, quatro unidades escolas da rede municipal foram impactadas, de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SME).

Já tem tiroteio no São Carlos com operação policial nesta quarta 27 #Tiro #Operaçãopolicial pic.twitter.com/Kgv0GqkuYV — Wanderley Panisset (@panisset_de) November 27, 2024 Complexo do São Carlos(TCP). Rio de Janeiro, Brasil. pic.twitter.com/EMjtuA3Kih — news and ufology (@newsandufology) November 27, 2024 Operação no cpx do são Carlos pic.twitter.com/UBZoFojpEC — rio notícias (@rionotcias72572) November 27, 2024 A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Centro de Saúde Escola São Francisco de Assis mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. Além disso, as Clínicas da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza e Sérgio Vieira de Mello suspenderam o início do funcionamento e avaliam a possibilidade da abertura. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que o Centro de Saúde Escola São Francisco de Assis mantém o atendimento à população, mas suspendeu as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares. Além disso, as Clínicas da Família Medalhista Olímpico Ricardo Lucarelli Souza e Sérgio Vieira de Mello suspenderam o início do funcionamento e avaliam a possibilidade da abertura.

Procurada, a Polícia Civil ainda não se pronunciou. O espaço está aberto para a manifestação.