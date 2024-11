Pastor Silas Malafaia é vítima de tentativa de assalto em Olaria, na Zona Norte - Reprodução

Pastor Silas Malafaia é vítima de tentativa de assalto em Olaria, na Zona NorteReprodução

Publicado 27/11/2024 14:19 | Atualizado 27/11/2024 14:33

Rio - O pastor Silas Malafaia, líder da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, foi vítima de uma tentativa de assalto na tarde de terça-feira (26), em Olaria, Zona Norte. O crime ocorreu na Rua Professor Plínio Bastos e terminou em troca de tiros entre criminosos e militares de folga que estavam em um carro logo atrás.



Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que assaltantes abordam a BMW blindada onde Malafaia estava, exigindo que ele abaixasse o vidro. Três agentes à paisana, sendo dois PMs e um militar do Exército, seguiam atrás e também foram abordados. O trio reagiu rapidamente, dando início ao confronto. Após a reação, os criminosos fugiram. Silas Malafaia, que estava a caminho da igreja, não sofreu ferimentos.

Veja o vídeo:

Pastor Silas Malafaia é vítima de tentativa de assalto em Olaria; PMs de folga reagem e suspeito é baleado.



De acordo com a Polícia Militar, um dos suspeitos foi baleado e, posteriormente, localizado em um hospital particular, onde acabou preso. Na ação, agentes do 16º BPM (Olaria) apreenderam o veículo utilizado pelos criminosos, que constava como roubado.

Segundo a Polícia Civil, agentes da 21ª DP (Bonsucesso) realizam diligências para localizar os demais criminosos. Procurado pelo DIA, o pastor não retornou.