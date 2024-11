Luiz Pierre Soarez, pai de Thierry, consola o filho após ele perder a prova por ter sido assaltado - Renan Areias/ Agência O Dia

Rio - O estudante Thierry Muniz, de 17 anos, que perdeu o Enem após ter sua mochila roubada por torcedores do Flamengo , fará a reaplicação da primeira etapa da prova em dezembro. A participação do adolescente na "!segunda chamada" do vestibular foi autorizada e confirmada à família pelo próprio ministro da Educação, Camilo Sobreira Santana, na manhã desta quarta-feira (27).

Inicialmente, o aluno havia recebido um parecer negativo do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) por e-mail, mas o caso de Thierry acabou sendo revisto. Segundo o pai de Thierry, Luiz Pierre Soares, a ligação foi uma surpresa, uma vez que a expectativa da família era de que a reaplicação não fosse autorizada.

"Foi negado no domingo, levamos um banho de água fria. Ficamos atordoados, sem entender o porquê. (...) Na terça-feira, fomos para o Maracanã à convite do Fluminense, passamos a tarde toda lá e perto das 19h, antes de começar o jogo, recebemos a ligação de uma pessoa que se dizia do Inep. Essa pessoa explicou que ele teria direito a fazer a reaplicação da prova. Falamos: 'Certo, ok'. Mas achamos que poderia ser um trote. Logo depois, a bateria do nosso celular acabou. Assistimos ao jogo e quanto chegamos em casa, já perto das onze horas, chegou uma enxurrada de mensagens e descobrimos que havia sido noticiado", lembrou Luiz.

Segundo ele, o próprio ministro da Educação entrou em contato com o jovem na manhã desta quarta-feira (27) para reforçar a boa notícia e desejar sorte no vestibular. "Tinha também uma mensagem de uma assessora do ministro da Educação, que queria falar com ele pessoalmente, mas como era tarde acabou não acontecendo. Hoje pela manhã foi que essa ligação aconteceu, com o ministro desejando boa sorte para ele", comentou.

Para o próprio Thierry, a reviravolta no seu caso, após todo o estresse vivido no último dia 3 deste mês, foi um alívio. O estudante, que sonha em cursar Design Gráfico, agradeceu a ajuda e solidariedade de todos que acompanharam seu caso. "Estou muito feliz mesmo por ter tido a ajuda de tanta gente", disse Thierry.

O pai do adolescente, Luiz Siares conta que mesmo sem ter certeza de que teria a reaplicação autorizada, seu filho continuava se preparando para a prova: ""Além do Enem, ele também se preparava para a Uerj", pontuou.

Como aconteceu?



Thierry teve seus documentos e pertences roubados na tarde do domingo do último dia 3, data da primeira prova do Enem. O crime aconteceu quando ele e outros dois colegas se dirigiam de Vila Isabel, onde vivem, para o local de prova no Maracanã, Zona Norte. O adolescente e os amigos foram abordados por torcedores de uma organizada do Flamengo. Os torcedores tomaram sua bolsa que tinha na estampa um escudo do Fluminense.

O estudante levava o passaporte e o RG na mochila e, sem os documentos, acabou sendo proibido de acessar o local de prova. Ainda antes do fechamento dos portões, o pai de Thierry chegou a tentar levar uma cópia autenticada da identidade, mas a entrada não foi autorizada.

A situação comoveu quem estava na porta do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet), no Maracanã, local de prova do adolescente. Na mesma data da prova, acontecia no estádio Maracanã a final da Copa do Brasil, entre o Flamengo e o clube Atlético Mineiro.

Na manhã seguinte, segunda-feira (4), um vídeo feito pelos torcedores do Flamengo mostrava a bolsa de Thierry sendo queimada e os documentos do adolescente foram encontrados abandonados em uma rua no Maracanã. O caso chegou a ser registrado na 18ª DP (Praça da Bandeira) ainda no domingo (3).