Publicado 27/11/2024 16:59 | Atualizado 27/11/2024 17:24

Rio - A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) suspendeu as aulas no campus Maracanã nesta quarta-feira (27) em razão da interrupção no fornecimento de água, causada pela paralisação do Sistema Guandu para manutenção preventiva.

A instituição informou que o Restaurante Universitário funcionou normalmente durante o almoço, mas estará fechado no período do jantar. As atividades administrativas seguem em funcionamento.

"Em contato com o representante da empresa Águas do Rio, fomos informados de que o sistema Guandu opera com 22% da capacidade a pedido das concessionárias responsáveis pela distribuição, que ainda estão finalizando alguns reparos nas redes", diz a nota.

A Cedae concluiu, na noite de terça-feira (26), a manutenção preventiva anual do Sistema Guandu , e o tratamento de água foi retomado de forma gradual. O prazo estimado para a normalização do fornecimento em todas as áreas afetadas é de até 72 horas, ou seja, até o próximo sábado (30).

No entanto, a Águas do Rio alertou que o processo de recuperação pode ser mais demorado em áreas elevadas, nas extremidades das redes de distribuição e onde ocorrerem imprevistos. A concessionária também destacou que o abastecimento alternativo por caminhões-pipa está sendo priorizado para unidades de saúde, como hospitais e clínicas.

Manutenção para o verão



A manutenção feita pela Cedae no Sistema Guandu preparou as estruturas do sistema para os meses do verão com empenho de mais de 500 profissionais, incluindo engenheiros, eletricistas, mecânicos e agentes de saneamento. O Sistema Guandu é composto pela Estação de Tratamento de Água (ETA) do Guandu e a Elevatória do Lameirão.



Durante a intervenção, foram realizadas inspeções e correções, como a instalação de novos equipamentos, reparos diversos, ajustes eletromecânicos, revisão de peças e limpeza das estruturas que não podem ser acessadas durante a operação normal. Segundo a Cedae, a operação incluiu obras de modernização do sistema, como a instalação de válvulas dos macromedidores, equipamentos capazes de realizar a medição de grandes vazões de água, possibilitando maior controle de perdas.