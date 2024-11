Odílio Gomes de Araújo era policial civil aposentado e foi vítima de latrocínio na Zona Oeste do Rio - Reprodução/Redes sociais

Odílio Gomes de Araújo era policial civil aposentado e foi vítima de latrocínio na Zona Oeste do RioReprodução/Redes sociais

Publicado 30/11/2024 15:44 | Atualizado 30/11/2024 16:31

Rio - O corpo do policial civil aposentado Odílio Gomes de Araújo , de 63 anos, foi sepultado na manhã deste sábado (30) no Cemitério Jardim Envida Rio, em Queimados, na Região Metropolitana. A despedida foi reservada para familiares e amigos e começou às 9h, com velório na capela Tulipa. O enterro aconteceu às 11h.

"O crime aconteceu em virtude de uma morte violenta a ser apurada", disse um colega de Odílio em uma mensagem onde informava sobre o enterro do agente. Uma outra mensagem dizia: "Nossa solidariedade à família, amigos e ex-colegas de trabalho. Nosso agradecimento pelos 28 anos de serviços prestados em prol da sociedade fluminense. Descanse em paz".

Segundo as investigações da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), a vítima foi morta dentro do apartamento onde morava, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Oeste do Rio, na manhã de sexta-feira (29). O corpo estava amarrado e tinha sinais de agressão. Diversos pertences da residência também foram levados com os criminosos.

Horas depois, a Polícia Civil prendeu um homem , identificado apenas pelas iniciais E.M.P.P., e apreendeu um adolescente. "Os policiais realizaram buscas e localizaram a dupla em endereços vinculados a eles, encontrando-os ainda com as roupas utilizadas no crime", informou a especializada.

Os dois foram conduzidos para a sede da DHC, na Barra da Tijuca, onde foram autuados em flagrante.