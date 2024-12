Tiroteio aconteceu em uma lanchonete em Jardim Bangu, na Baixada Fluminense - Divulgação

Publicado 30/11/2024 21:19

Rio - Dois homens foram mortos durante um intenso tiroteio na comunidade do Catiri, em Bangu, na Zona Oeste do Rio, na tarde deste sábado (30). Segundo informações, criminosos em um veículo passaram atirando em direção a uma lanchonete, próximo ao ponto final de vans da região.

Moradores dizem que a ação foi mais um episódio de guerra entre traficantes e milicianos que disputam territórios em Bangu. Policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados e isolaram a área para perícia da Polícia Civil. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Horas antes, um tiroteio envolvendo traficantes e milicianos causou pânico entre moradores de Bangu. Um grupo de milicianos teria sido surpreendidos por traficantes do Comando Vermelho (CV) próximo a um mercado localizado na Cancela Preta, em Bangu. De acordo com a PM, policiais do 14º BPM (Bangu) foram acionados para verificar informações de tiroteio próximo a um mercado. No local foi constatado o fato e não houve feridos.